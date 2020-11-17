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شرارة الأمطار الجمعة والتوقعات "باردة".. "طقس غير مستقر" يواعد أجواء المملكة

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شرارة الأمطار الجمعة والتوقعات "باردة".. "طقس غير مستقر" يواعد أجواء المملكة شرارة الأمطار الجمعة والتوقعات "باردة".. "طقس غير مستقر" يواعد أجواء المملكة
8 مناطق تحت التأثير والكتل الباردة تراوح الغرب والوسط والشمال والجنوب لا يسلم

شرارة الأمطار الجمعة والتوقعات

لا تزال التوقعات الجوية لعطلة نهاية الأسبوع تشير لحالة ماطرة في العديد من مناطق غرب ووسط وشمال المملكة يومي الجمعة والسبت تحديداً؛ حيث يتوقع أن تتطور حالة من عدم استقرار جوي خريفية، سببها يعود لعبور كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من وشرق البحر المتوسط فوق شمال البحر الأحمر.

ويدفع مرتفع جوي جنوب الجزيرة العربية كميات من الرطوبة نحو غرب ؛ حيث يعمل التقاء الكتلة الباردة في الطبقات العالية بالتيارات الدافئة والرطبة القادمة من الجنوب على تطور حالة عدم استقرار جوي فوق وسط البحر الأحمر وأجزاء من السعودية يومي الجمعة والسبت وفق موقع "طقس العرب".

ويوم الجمعة، تبدأ كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية بعبور شمال البحر الأحمر، ينتج عنها تطور سريع لحالة من عدم استقرار جوي على وسط البحر الأحمر، حيث تتكاثر الغيوم الركامية وتهطل زخات رعدية من المطر فوق سواحل جنوب تبوك والمدينة المنورة وشمال منطقة جدة.

وتترافق هذه الغيوم الرعدية ببؤر أمطار غزيرة في بعض النطاقات، قد تعمل على ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية، كما تترافق بنشاط سرعة الرياح المثيرة للغبار، وتساقط لحبات البرد، وتستمر فرص بعض التشكلات الركامية الرعدية المتفرقة فوق مرتفعات جازان وعسير والباحة بشكل يومي.

ومع تحرك الكتلة الهوائية الباردة أكثر جنوباً مساء الجمعة وليل الجمعة والسبت، تبدأ الغيوم الرّكامية بالتأثير على مدينة جدة، حيث تهطل زخات رعدية من المطر على المدينة تبلغ ذروتها صباح السبت، حيث تكون متوسطة الشدة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أثناء عبور الغيوم الرعدية.

وستكون الظروف الجوية مواتية أيضاً لأن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية من المملكة يومي الجمعة والسبت، وتحديداً مناطق: مرتفعات تبوك، المدينة المنورة، حائل وشمال القصيم، وامتداداً نحو جنوب الحدود الشمالية وأجزاء من حفر الباطن.

وتكون حالة عدم الاستقرار الجوي على هذه المناطق خفيفة الشدة بالمجمل، متوسطة الشدة على منطقة حائل وجنوب الحدود الشمالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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