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أمانة الشرقية تنفذ ألف جولة رقابية.. وتعقم 750 موقعاً

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أمانة الشرقية تنفذ ألف جولة رقابية.. وتعقم 750 موقعاً أمانة الشرقية تنفذ ألف جولة رقابية.. وتعقم 750 موقعاً
رصدت 38 مخالفة تتعلق بالتدابير المرتبطة بـ"كوفيد-19"

أمانة الشرقية تنفذ ألف جولة رقابية.. وتعقم 750 موقعاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 998 جولة رقابية، وجولتان مشتركة مع الجهات المعنية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار .

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 38 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 748 موقعاً، بمشاركة 455 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147536 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7307 أطنان من النفايات، وإزالة 3674 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9265 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة لكل الاشتراطات البلدية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بتعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك من خلال مركز (940).أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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