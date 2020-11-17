أخطر تصريح لـ"الصحة العالمية" عن كورونا: نحذر من دول "تلعب بالنار"

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غبريسوس: إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم

رحب مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، بـ"الأنباء المشجعة" بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا، لكنه أكد وجوب "عدم التراخي"، محذرًا من الدول التي "تلعب بالنار"

وحسب موقع قناة "الحرة"، قال، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي "إنه فيروس خطير يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم. إن الدول التي تدع الفيروس يتفشى بحرية تلعب بالنار"، في إشارة إلى دول تنتهج سياسة "مناعة القطيع" والتي حذر كثيرون منها بعد إصابة بعض الحالات أكثر من مرة.

وجاء التصريح، بعد أن أعلنت شركة موديرنا الأميركية، الاثنين، أن النتائج الأولية للقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 في المئة، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك، وهو ما يمثل انتصارًا ثانيًا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، بعد أيام من إعلان مماثل لشركة فايزر.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة صناعة الأدوية الأميركية فايزر أن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة.

وسرعان ما قفزت أسهم الشركة بعد هذا الإعلان، لترتفع أسعارها إلى المئة في تداولات ما قبل الافتتاح.

وأجرت الشركة حوالي نصف مواقع دراستها في الولايات الأميركية المتضررة بشدة، مثل تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وأريزونا ونورث كارولينا وساوث كارولينا.

وقالت موديرنا إن خمسة أشخاص فقط، من أصل 30 ألفًا، هم مجموع المتطوعين، أصيبوا بمرض كوفيد 19، لكن لم تكن أعراضهم حادة.



وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كوفيد-19، بما في ذلك المرض الشديد".منظمة الصحة العالمية