أخبار عاجلة

رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

Print
آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
تقام الخميس القادم إنفاذًا للأمر السامي الكريم .. بعد شروق الشمس بـ15دقيقة

آل الشيخ: صلاة الاستسقاء في الجوامع فقط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

إنفاذاً للأمر السامي الكريم وجّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم في الجوامع فقط بعد شروق الشمس بـ15دقيقة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه الوزير الأئمة والدعاة بتذكير الناس بهذه السنة العظيمة، والحث على أدائها.

يذكر أنه تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا

شبكة عيون الإخبارية