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فرع الشؤون الإسلامية بالخرمة يحدد 3 جوامع لصلاة الاستسقاء

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فرع الشؤون الإسلامية بالخرمة يحدد 3 جوامع لصلاة الاستسقاء فرع الشؤون الإسلامية بالخرمة يحدد 3 جوامع لصلاة الاستسقاء
دعا المصلين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم من "كورونا"

فرع الشؤون الإسلامية بالخرمة يحدد 3 جوامع لصلاة الاستسقاء

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة الخرمة ثلاثة جوامع؛ ستقام فيها صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم.

وجاءت المصليات التي حددها الفرع على النحو التالي: "جامع التقوى بحي النزهة بمحافظة الخرمة، وجامع الأمير محمد بن سعود بمخطط الدغمية بالخرمة، وجامع أبو بكر الصديق بمركز الغريف بالخرمة".

ووجهت إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة الخرمة المصلين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم من فيروس "كورونا".وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محافظة الخرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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