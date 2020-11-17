أخبار عاجلة

رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر بطاقة "كفاءة".. 35 ألف ترخيص تمنحها "المواصفات" في 2020

Print
عبر بطاقة "كفاءة".. 35 ألف ترخيص تمنحها "المواصفات" في 2020 عبر بطاقة "كفاءة".. 35 ألف ترخيص تمنحها "المواصفات" في 2020
تحديث المواصفات القياسية وتغيير الشكل التوضيحي

عبر بطاقة

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نحو "35243" ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة ترشيد استهلاك المياه للموردين والمصنعين، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020م.

وأوضحت "المواصفات السعودية"، أنها منحت (13944) ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، بينها (12230) ترخيصاً للإطارات، و(1378) باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب (456) ترخيصاً للمحركات الكهربائية، فيما منحت الهيئة (7235) ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وقامت المواصفات السعودية وبالمشاركة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بتحديث المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، حيث تم تغيير الشكل التوضيحي لكفاءة على البطاقات من النجوم إلى المستويات، لتصبح البطاقات الجديدة على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة المنزلية، لتيسير اطلاع المستهلك على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

القنصل الصيني: السعودية حققت نتائج إيجابية في تحديات كورونا برئاستها مجموعة العشرين

شبكة عيون الإخبارية