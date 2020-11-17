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عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع

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عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع
الزعيم الأخير: سنبذل جهدنا لاستعادة الأمل للشعب.. وسنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا

عقب فوضى سياسية واتهام رئيسها بالفساد.. هذه الدولة تختار ثالث رئيس لها في أسبوع

اختار برلمان بيرو، مساء أمس الإثنين، زعيماً جديداً هو فرانسيسكو ساجاستي؛ الذي أصبح ثالث رئيس للبلاد خلال أسبوع.

وسيقود ساجاستي (76 عاماً) البلاد كرئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وانزلقت البلاد إلى فوضى سياسية الأسبوع الماضي عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا؛ بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو؛ واستقال ميرينو يوم الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، وقُتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات.

ووفق "الألمانية " أثار تعيين ميرينو، الثلاثاء الماضي، خمسة أيام من الاحتجاجات، واستقال بعدها، قائلاً إن لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.

وقال ساجاستي؛ الذي سيجري تنصيبه رئيساً اليوم الثلاثاء: "ستبذل القيادة البرلمانية ككل قصارى جهدها لاستعادة الأمل للمواطنين، لنظهر لهم أنه بإمكانهم الثقة بنا، ونظهر لهم أننا مسؤولون وبإمكاننا العمل معاً".

برلمان بيرو الانتخابات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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