"موسى" مهاجمة "اتحاد القرضاوي": تمويلات مشبوهة ووكر لتفريخ الإرهاب في تونس

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على خلفية تنظيم الحزب الدستوري الحر اعتصامًا أمام مقر الاتحاد بالبلاد للمطالبة بطرده

اعتصم أعضاء في الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى أمام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ للمطالبة بطرد هذه المنظمة من البلاد.

واعتبرت "موسى" في تصريحات عند انطلاق الاعتصام؛ أن التحرك ضد "الاتحاد" جاء باعتباره يمثل "تهديدًا للنظام الجمهوري والديمقراطية، وتقديمه تمويلات مشبوهة وغير شرعية".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، دعت في كلمتها إلى الوحدة بين مختلف الأطراف لحماية البلاد ونظامها الجمهوري من تنظيم الإخوان وهياكله مثل هذا الاتحاد؛ حسب تعبيرها؛ مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الشخصيات الوطنية قد عبّرت عن عزمها الالتحاق بالاعتصام.

وكانت عبير موسى قد أعلنت في ندوة صحفية سابقة في مقر البرلمان، عن كشفها لعدد من الوثائق التي تثبت تمويل جمعيات وأحزاب من الخارج أثناء الانتخابات وخارج الحملات الانتخابية أيضًا، وهو ما يتقاطع مع تقرير أصدرته محكمة المحاسبات التونسية الذي أكدت فيه المحكمة وجود تمويلات خارجية لبعض الأحزاب والمرشحين للانتخابات الرئاسية.

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الحكومات المتعاقبة بـ'التواطؤ مع فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة"؛ مشيرة إلى أن حزبها طالب بنك الزيتونة الذي يمتلك حسابات الفرع بنشر كشوفاته المالية دون استجابة.

وقالت "موسى" في فيديو وجّهته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأنصارها مساء الجمعة: "ننطلق الاثنين في تنفيذ اعتصام الغضب أمام مقر اتحاد القرضاوي"؛ مؤكدة أن هذه الجمعية -ومقرها قطر- قد تحولت إلى وكر لتفريخ وصناعة الإرهاب في تونس بتواطؤ من الدولة والبرلمان بحسب قولها.الحزب الدستوري الحر