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"مدني الباحة" يحذّر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساء

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"مدني الباحة" يحذّر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساء "مدني الباحة" يحذّر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساء
"الأرصاد" نبهت لسحب رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).مديرية الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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