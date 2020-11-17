9 رسائل لتوفير استهلاك الكهرباء بمنزلك.. "وفرت وانورت"

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الإضاءة على المستوى الأخضر تُوفّر 8 مرات عن الإضاءة التقليدية

تهدف حملة "#وفرت_وانورت" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة؛ سواء قبل شراء المنتج بالتركيز على الأعلى كفاءة، أو بعد التركيب باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسية للحملة النقاط التالية:

1- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.

2- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك.

3- الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها 8 أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة).

4- الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات).

5- حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند عدم الحاجة.

6- الإضاءة المصدّرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف.

7- تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.

8- تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق "تأكد".

9- إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة