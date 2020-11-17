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قصف روسي جوي وصاروخي بعيد المدى على غرب إدلب

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قصف روسي جوي وصاروخي بعيد المدى على غرب إدلب قصف روسي جوي وصاروخي بعيد المدى على غرب إدلب

جي بي سي نيوز :- قالت مواقع للمعارضة السورية، إن طائرات حربية روسية، قصفت مناطق غرب إدلب، بعدة صواريخ، بعد ضربة بصاروخ بعيد المدى "أرض أرض"، استهدف المنطقة.

وأشارت إلى أن الضربة وجهت إلى منطقة قريبة من سجن إدلب المركزي، وسمع دوي انفجار ضخم في المكان، وهرعت سيارات إسعاف، وفرق إنقاذ لموقع الضربة، لكن لم يعرف ما إذا تسببت في خسائر بشرية.

 من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن المقاتلات الروسية، نفذت هجمات على محيط منطقة البارة واحسم التابعة لجبل الزاوية، في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مكثف لقوات النظام بالقذائف، على قرى وبلدات سرجه وبينين ودير سنبل، في الأطراف الشرقية لجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وخلال أسبوع، هذه هي المرة الثالثة التي تستهدف المقاتلات الروسية فيها جبل الزاوية، كما نفذت 5 غارات على قرى أخرى

 عربي 21 

جي بي سي نيوز

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