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تعرّف على عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" بعسير و"تأكد" بالباحة

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تعرّف على عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" بعسير و"تأكد" بالباحة تعرّف على عدد المستفيدين من خدمات "تطمن" بعسير و"تأكد" بالباحة
بين أعراض حقيقية وظاهرية خدمات بالمراكز الصحية ومسارات المركبات

تعرّف على عدد المستفيدين من خدمات

قدّم مركز "تأكد" في الباحة، خدماته لـ13835 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وخصصت الصحة مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تُقدم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وفي عسير، قدمت عيادات "تطمن"، خدماتها لأكثر من 239 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 17 عيادة موزعة على المرافق الصحية في المنطقة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

مركز تأكد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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