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عسير والقنفذة وسبت الجارة.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة

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عسير والقنفذة وسبت الجارة.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة عسير والقنفذة وسبت الجارة.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.. حتى الـ 8 مساءً

عسير والقنفذة وسبت الجارة.. هطولات متوقعة وتنبيهات الأرصاد حاضرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مواقع في منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية تساقط البَرَد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار محافظات ومراكز النماص وبارق وتنومة ومحايل، إضافة إلى الطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظة القنفذة، وسبت الجارة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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