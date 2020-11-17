أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

النساء في لبنان غاضبات من تصريح لوزير الداخلية أُعتبر ذكوريا

Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أنا الشاهد: الانتخابات الأمريكية: ما الذي تتوقعه الجالية العربية من بايدن؟

أنا الشاهد: الانتخابات الأمريكية: ما الذي تتوقعه الجالية العربية من بايدن؟

قضية قتل وفاء عباهرة تثير غضبا بين فلسطيني الداخل، والشرطة تبحث عن طليقها

قضية قتل وفاء عباهرة تثير غضبا بين فلسطيني الداخل، والشرطة تبحث عن طليقها

لماذا منح جورج كلوني 14 مليون دولار لـ14 من أصدقائه؟

لماذا منح جورج كلوني 14 مليون دولار لـ14 من أصدقائه؟

"متهورة بس بحبك" قصة انفصال المطرب تامر حسني وبسمة بوسيل

"متهورة بس بحبك" قصة انفصال المطرب تامر حسني وبسمة بوسيل

شبكة عيون الإخبارية