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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيجيلس ليفيتس؛ رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس إيجيلس ليفيتس.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية لاتفيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية