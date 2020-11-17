أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي

Print
بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي
في إطار جهودها لمكافحة كورونا ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج

بمقدار درجة واحدة.. كوريا الجنوبية ترفع مستوى التباعد الاجتماعي

رفعت كوريا الجنوبية اليوم، مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة إلى 1.5 في منطقة سيئول الكبرى، ومددت توصيتها بعدم السفر إلى الخارج.

وأوضح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه- غيون خلال اجتماع للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في سيئول، أن جهود مكافحة الفيروس واجهت أزمة؛ مبينًا أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت منطقة سيئول الكبرى أكثر من 100 إصابة في المتوسط يوميًّا.

من جهتها مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية توصيتها الخاصة بعدم السفر إلى الخارج في ظل استمرار جائحة كورونا.

وتدعو التوصية التي ستطبق حتى يوم 17 من ديسمبر المقبل، الكوريين الجنوبيين إلى إلغاء رحلاتهم إلى الخارج، وتحثّ المقيمين بالخارج على اتخاذ تدابير إضافية؛ مشيرة إلى أن تمديد التوصية يأتي في الوقت الذي تُواصل فيه عدد من الدول فرض قيود على الدخول وتعلق الرحلات في ظل استمرار تفشي (كوفيد-19).كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية