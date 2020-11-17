من 3 إلى 5 درجات.. الحصيني يعلن بداية انخفاض الحرارة

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قال: متوقع أمطار على شمال الشرقية وأجزاء من الباحة وعسير

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تشكل الضباب فجر اليوم الثلاثاء 1442/4/2هـ، على الشمالية الشرقية من المملكة وصولاً لمنطقة القصيم وأقصى الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، وانخفاضاً في الحرارة من "3" لـ"5" درجات مئوية عما كانت عليه الحرارة الإثنين 42/4/1هـ على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بداية الانخفاض الثلاثاء 42/4/2هـ، على الشمالية ثم شمال الوسطى ثم جنوبها، مع نشاط متوسط في الرياح؛ قد يثير الغبار، معظمه خفيف خارج المدن إلا أن يصرفه الله.

وتابع: متوقع أمطار -إن شاء الله- الثلاثاء 42/4/2هـ، على شمال الشرقية وعلى أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان، خاصة غربها والسواحل.عبدالعزيز الحصيني انخفاض الحرارة