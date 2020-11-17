مايكروسوفت تتيح خدمة جديدة بدمج تطبيقات العمل في الاجتماعات

★ ★ ★ ★ ★

الشركة: كانت مقتصرة في السابق على الدردشات والتواصل عبر القنوات

أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة لخدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams، تسمح للمستخدمين بدمج تطبيقات خدمات العمل الشائعة، مثل: (أسانا) Asana.

وكانت خدمة (تيمز) مقتصرة في السابق على الدردشات، والتواصل عبر القنوات؛ ولكن الآن أصبح بإمكان المستخدمين دمج 20 تطبيقًا جديدًا في اجتماعاتهم. وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين مناقشة مشروع بُنِيَ باستخدام خدمة (أسانا)، وتعديله مع الآخرين ضمن الاجتماعات التي تجرى عبر خدمة (تيمز).

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت: إن التطبيقات الجديدة للاجتماعات تأتي لتنضم إلى أكثر من 700 تطبيق متاح بالفعل في (متجر تطبيقات تيمز) Teams App Store.

أتاحت مايكروسوفت منصتها Power Platform (التي توفر للمطورين الأدوات اللازمة لبناء التطبيقات، وربوتات الدردشات، وتدفقات العمل، ونشرها) ضمن خدمة (تيمز). ويمكن للمستخدمين لتطبيق Power Apps إدارة بيانات التطبيقات، والاتصالات، وبناء واجهات التطبيقات وتعديلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت مايكروسوفت منصة إدارة البيانات Dataverse for Teams للاستخدام في (تيمز)؛ لمساعدة المشرفين على التحكم في البيانات المستخدمة في بناء التطبيقات، والعمليات الأخرى في (تيمز) وفق البوابة العربية لأخبار التقنية.

وكشفت شركة مايكروسوفت أواخر شهر أكتوبر الماضي عن النمو الهائل في عدد مستخدمي خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز)، إبان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، التي أجبرت الناس على العمل والدراسة من المنزل.

وقال الرئيس التنفيذي لعملاقة البرمجيات الأمريكية (ساتيا ناديلا)، خلال مكالمة الأرباح للربع الأول من عام 2021: إن (مايكروسوفت تيمز) تجاوز 115 مليون مستخدم نشط يوميًّا. وهذا يمثل زيادة بنسبة 53% عن 75 مليون مستخدم نشط يوميًّا في شهر أبريل الماضي. وقبل نحو 15 شهرًا؛ لم يكن عدد مستخدمي التطبيق يتجاوز 13 مليون مستخدم نشط يوميًّا.

وقال ناديلا: "يضم (تيمز) الآن أكثر من 115 مليون مستخدم نشط يوميًّا". وأضاف: "إننا نشهد زيادة في الاستخدام والكثافة؛ حيث يتواصل الأشخاص ويتعاونون ويشتركون في صناعة المحتوى عبر العمل والحياة والتعلم. وأنتج مستخدمو (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 أكثر من 30 مليار دقيقة من التعاون في وقت واحد خلال الربع الحالي".

وفي الواقع، تخوض مايكروسوفت حرب اجتماعات افتراضية مع جوجل وزوم. وشهد تطبيق (جوجل ميت) نحو 100 مليون مشارك في الاجتماعات في يوم واحد. وشهدت خدمة (مايكروسوفت تيمز) أكثر من 200 مليون مشاركة في الاجتماعات؛ في حين شهدت خدمة (زوم) أكثر من 300 مليون مشارك في الاجتماعات في يوم واحد. مع الإشارة إلى أنه على عكس عدد المستخدمين النشطين يوميًّا؛ فإن عدد المشاركين في الاجتماع يحسب المستخدم نفسه أكثر من مرة.

شركة مايكروسوفت