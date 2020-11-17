عند تسوق الملابس والاكسسوارات أون لاين.. اتبع هذه النصائح لتجنب المتاعب

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تجنب إعلانات العروض غير الموثوقة وذات المصادر التي لم يشهد لها المتسوقون

شاعت في الآونة الأخيرة عروض المتاجر الإلكترونية المغرية والخصومات التي أعمت أعين الكثيرين عن اتباع نصائح السلامة عند التسوق عبر الإنترنت، وكان أثرها الانسياق لإعلانات العروض غير الموثوقة وذات مصادر لم يشهد لها المتسوقون من واقع تجربتهم العملية.. فوقعوا في فخ النصب والاحتيال.

في هذا المقال نخصص حديثنا عن أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء المنتجات من المتاجر الإلكترونية ومواقع البيع أون لاين؛ حيث إن تجاهل بعض الأمور التي يراها الكثير تافهةً قد تكون أساس مشكلة كبيرة دون وعي.

دعونا بدايةً نتطرق إلى ذكر بعض المتاجر الشهيرة، التي حظيت بتجارب كافية من المتسوقين جعلتها جديرةً لأن تُذكر ضمن مواقع التسوق الآمنة.

أشهر المواقع لتسوق الملابس عبر الإنترنت:

علي إكسبريس AliExpress:

AliExpress هو موقع التسوق الصيني الأكثر شهرة في العالم مع عائدات تبلغ 40 مليار دولار سنويًّا.

موقع علي إكسبريس لا يبيع أي منتجات بشكل مباشر؛ وإنما يعتبر منصة تجارة إلكترونية يتيح لك إمكانية التواصل مع البائعين الخارجيين الذين يقع مقرهم بشكل أساسي في الصين، إضافة إلى تواجد بائعين أيضًا من دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

العديد من البائعين الموجودين على موقع AliExpress يقدمون خدمة الشحن المجاني، ولكن قد تستغرق عمليات التسليم وقتًا أطول للوصول إليك، ومع ذلك يمكنك استخدام DHL وUPS وFedEx وخدمات البريد السريع الدولية الأخرى، إضافة إلى توافر عروض التخفيضات التي يشار عليها في مواقع الكوبونات بـكود خصم علي إكسبرس.

أون تايم OnTime:

يحتوي على مجموعة كبيرة من منتجات الأزياء وكل ما يخص الموضة؛ مثل الفساتين والقمصان والتيشرتات وملابس من مختلف الأنواع لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى أقسام خاصة بالأحذية والحقائب والأزياء والإكسسوارات، وكذلك النظارات الشمسية، وتتوافر عروض التخفيضات لهذا الموقع عبر كود خصم أون تايم على مواقع الكوبونات التي تعرض التحديثات أولًا بأول.

يدعم موقع "أون تايم" ميزة البحث عن المنتجات التي تريدها بكل سهولة، أما بالنسبة لطرق الدفع فهي متعددة الخيارات؛ مما يجعله مناسبًا لفئات مختلفة من المتسوقين.

بالنسبة للعرب، من مساوئ هذا الموقع أنه لا يدعم إلا بعض الدول العربية الآسيوية وهي: (الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر)، أما ميزته الأساسية فهو أنه يتيح استرجاع المنتجات واستبدالها دون تكاليف إضافية على المستهلك.

فوغا كلوسيت VogaCloset:

موقع VogaCloset هو موقع معروف للتسوق عبر الإنترنت، يأتي مع جميع المميزات الموجودة في المواقع السابقة الذكر، ولكن ما يميزه عنهم هو أنه يحتوي على أقسام أكثر تحتوي على أحدث إطلالات الموسم والمنتجات المضافة حديثًا، وتشكيلة للنساء والرجال والأطفال وكل ما يخص المنازل العصرية، إن أردت مقارنة المنتجات والتعرف على قوائم أفضل ماركات الملابس وفقًا للفئات المختلفة؛ يمكنك ذلك عبر موقع دليلك للتسوق، والذي يقدم مراجعات شاملةً تغطي المميزات والعيوب وصولًا بك إلى قرار سهل بخصوص الشراء أو عدمه وفق ميزانيتك ومتطلباتك.

يدعم فوغا كلوسيت توصيل المنتجات إلى جميع الدول العربية؛ بما في ذلك مصر والمغرب والعراق وغيرها، ويتيح العديد من طرق الدفع المختلفة بما فيها الدفع عند الاستلام وخدمة إرجاع أو استبدال المنتجات، وأيضًا يقدم عروض وخصومات على المنتجات تصل إلى 70%.

شي إن SHEIN:

موقع SHEIN هو متجر إلكتروني عبر الإنترنت لتسوق الملابس والإكسسوارات، يأتي مع آلاف المنتجات التي تخص الملابس والموضة؛ بما ذي ذلك الملابس الرجالية والنسائية وحتى ملابس الأطفال، بالإضافة إلى الأحذية والاكسسوارات لجميع الفئات العمرية، وعلاوة على ذلك فيعتبر هذا الموقع أفضل وأشهر موقع لتسوق الملابس والإكسسوارات في قارة آسيا؛ وذلك بسبب التخفيضات والخصومات التي يوفرها لمستخدميه، وأيضًا بسبب العديد من المميزات التي يأتي بها والتي تشمل خدمة ميزة الدفع عند الاستلام وميزة الشحن المجاني للمنتجات التي يصل سعرها إلى 480 ريالًا سعوديًّا وغيرها الكثير.

جيربيست Gearbest:

Gearbest من أكثر المتاجر الصينية التي تتمتع بشهرة كبيرة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم؛ وذلك بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه مع الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية Xiaomi ويقدم عروضًا أفضل على منتجات الشركة من تلك التي يمكن العثور عليها في المتاجر الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحتوي على منتجات من جميع فئات التسوق؛ بما في ذلك الإلكترونيات والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والملابس وكل ما يخص المنازل والأجهزة الكهربائية، كما أن جيربيست يعتبر مثاليًّا لإجراء عمليات شراء من أي بلد حول العالم إلا دولتان فقط لم يتم إرسال الشحنات إليهما وهما فلسطين وجنوب السودان.

LightInTheBox:

موقع LightInTheBox، إلى جانب موقعه الشقيق MiniInTheBox؛ هو متجر للتسوق وشراء الملابس والأجهزة الذكية والأدوات الصغيرة والمنزل والحديقة، ويقوم بالشحن إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

يتيح لك إمكانية الاختيار من بين العديد من خيارات الشحن، وكلها يتم تحصيلها حسب الوزن، مع العلم أنه لا يوجد شحن مجاني؛ ولكن إذا كنت ترغب في استخدام ساعٍ؛ فإن هذا المتجر يقدم لك DHL وUPS وFedEx وTNT.

8 نصائح هامة عند شراء الملابس عبر الإنترنت

1- اطلع دائمًا على سياسة الإرجاع، إضافة إلى الصفحات الإدارية الأخرى للمتجر كصفحة الخصوصية وشروط الاستخدام فهذا خطأ شائع يقع به الكثير.

2- التزم بالتسوق من مواقع معروفة (أمازون، آي هيرب، علي إكسبرس.. وغيرها من المتاجر الموثوقة).

3- أنشئ كلمة مرور قوية.

4- إياك واستخدام بيانات موحدة لمواقع التسوق المختلفة، خصص بيانات فريدةً لكل موقع.

5- لا تدع الأسعار الرخيصة للمنتجات تحكم خيارك بالشراء، انظر دائمًا إلى خصائص المنتج ومميزاته وعيوبه، خاصة في منتجات الإلكترونيات، ويمكن بشكل عام التعرف على أحدث العروض ومواصفات المنتجات عبر منصات السوشيال المختلفة أو مواقع المراجعات في حال كنت لا تمتلك ما يكفي لاتخاذ قرار الاختيار.

6- لا تفرط في إعطاء المعلومات، فلن يحتاج موقع تسوق أن يعرف سيرتك الذاتية!

7- تحقق من أمان صفحات الويب (SSL + HTTPS).

8- تجنب التسوق وإجراء المعاملات المالية عبر شبكات الواي فاي العامة.التسوق عبر الإنترنت المتاجر الإلكترونية