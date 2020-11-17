أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدة

Print
كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدة كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدة

كورونا.. ارتفاع عدد الضحايا في المكسيك إلى 98861 والصين تسجل 15 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861.

وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق: إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودًا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 86361 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.المكسيك الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية