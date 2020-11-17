الجيش اليمني: مقتل مسؤول الأمن الوقائي التابع للحوثيين ومرافقيه

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القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "طيران التحالف شن غارة على الحوثيين شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل عدد من قياداتهم وأفرادهم".

© AFP 2020 / Mohammed Huwais/AFO

وأضاف العقيد القرشي في تغريدة أخرى، أن "من ضمن قتلى الحوثيين اليوم مسؤول الأمن الوقائي (جهاز استخباراتي خاص بجماعة الحوثيين) في محافظة الجَوف ومرافقيه".

في سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على "تويتر"، أن "الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر الحوثيين إلى أحد المواقع العسكرية شرق مدينة الحزم".

وأكد، "استعادة الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان قائد اللواء التاسع مشاة في الجيش اليمني، العميد جهاد الدقيمي، السبت، مقتل وإصابة عدد من الحوثيين واستعادة عربة بي إم بي وآليات، خلال استدراج عناصر من الجماعة إلى كمين محكم بالقرب من منطقة بير المرازيق شرقي الجوف.



من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف شن 6 غارات على محافظة الجوف، استهدفت مناطق الظهرة والأجاشر والمرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.