"ملك القلوب" و"فخر بريطانيا".. 15 معلومة عن السير مجدي يعقوب في عيد ميلاده

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

يحتفل السير مجدي يعقوب، أحد أبرز وأهم جراحي القلب في العالم، بعيد ميلاده الـ85، وسط نجاحات كبرى عديدة في مجال جراحات القلب وزراعته، والتي جعلت منه الأكثر شهرة في مجاله على مستوى العالم في هذا المجال.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن السير مجدي يعقوب في التقرير التالي:

1- من مواليد 16 نوفمبر 1935 هو بروفيسور مصري-بريطاني.

2- من مواليد مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، لعائلة قبطية أرثوذكسية، وتنحدر أصولها من المنيا.

3- درس الطب في جامعة القاهرة، وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن، ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد (من 1969 إلى 2001)، ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992).

4- عُين أستاذًا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986، واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967.

5- في عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس، والذي أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005.

6- في عام 1983 قام بعملية زرع قلب لرجل إنجليزي يُدعى جون مكافيرتي ليدخل بسبب تلك الجراحة موسوعة جينيس كأطول شخص يعيش بقلب منقول، وذلك لمدة 33 عاماً حتى توفى جون في 2016.

7- من بين المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان الكوميدي البريطاني إريك موركامب، ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1966، ويُطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب "ملك القلوب".

8- حين أصبح عمره 65 سنة اعتزل إجراء العمليات الجراحية واستمر كاستشاري ومُنظر لعمليات نقل الأعضاء.

9- في عام 2006 قطع اعتزاله العمليات ليقود عملية معقدة تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة بعد شفاء قلبها الطبيعي، حيث لم يزل القلب الطبيعي للطفلة المريضة خلال عملية الزرع السابقة، والتي أجراها يعقوب.

10- حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بـلندن، وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من كل من: جامعة برونيل، وجامعة كارديف، وجامعة لوفبرا، وجامعة ميدلسكس (جامعات بريطانية)، وكذلك من جامعة لوند بـالسويد. وله كراس شرفية في جامعة لاهور بـباكستان، وجامعة سيينا بـإيطاليا.

11- تم منحه جائزة "فخر بريطانيا" في 11 أكتوبر 2007، والمقدمة على الهواء مباشرة من قناة "أي تي في" البريطانية بحضور رئيس الوزراء جوردن براون. والجائزة تمنح للأشخاص الذين ساهموا بأشكال مختلفة من الشجاعة والعطاء أو ممن ساهم في التنمية الاجتماعية والمحلية.

12- حصل على وسام الاستحقاق البريطاني لسنة 2014 من الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

13- مُنح وسام قلادة النيل العظمى لجهوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة القلب.

14- نجح فريق طبي بريطاني بقيادته في تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، وهذا الاكتشاف الذي سيسمح باستخدام أجزاء من القلب تمت زراعتها صناعيا في غضون ثلاثة أعوام.

15- يزور مصر على فترات متقطعة يجري خلالها العديد من عمليات القلب المفتوح بالمجان. حتى أنشأ مركز لعمليات القلب في مدينة أسوان واستقر بها وذلك عام 2009. وتم إنشاء تمثال له في أسوان وآخر في بلبيس في ميدان يحمل اسمه تقديرا لدوره الكبير في مجال الطب.

16- في العام الجاري، حصل على تكريم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بوشاح العمل الإنساني، تقديرا لجهوده في مركز أسوان للقلب.

