أكاديميون: نهضة ومنجزات غير مسبوقة

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أكد عددٌ من الأكاديميين بجامعة نجران، أن الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواكب نهضة متنوعة ومنجزات غير مسبوقة يشهدها الوطن في جميع المجالات.

قفزات تنموية

أوضح وكيل الجامعة، الدكتور زهير العمري، أن حلول ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين مناسبة يسعد بها كل مواطن سعودي؛ نظير الإنجازات الكبيرة التي تحققت في هذا العهد الميمون على كافة الأصعدة، إذ شهد الوطن من أقصاه إلى أقصاه قفزات تنموية وحرباً على الفساد أضحت المملكة من خلاله مضرب المثل في كيفية بناء الدولة الحديثة.

في الطريق الصحيح

قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور جبران القحطاني، إن النهضة التعليمية التي يشهدها التعليم في عهد الملك سلمان تسير في الطريق الصحيح للحاق بمصاف الدول المتقدمة وصناعة جيل متعلم يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء اقتصاد معرفي يعزز ميزانية الدولة المالية ويجعلها وجهةً للاستثمار العالمي.

مواقف سلمان

أشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة، الدكتور منصور العتيبي، إلى أن مواقف الملك سلمان السياسية وقيادة المملكة لمشروع التصدي للمشاريع المضادة للمنطقة؛ وضع المملكة في مكانها الصحيح كقائدة للعالمين العربي والإسلامي وثقلها السياسي كذلك على مستوى العالم.

بلد الإنسانية

أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سعيد السريعي، أن التعامل الذي أظهرته قيادة المملكة، وعلى رأسها الملك سلمان، في التعامل مع أزمة كورونا وما صاحبها من قرارات لجميع من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، أثبتت أن المملكة هي بلد الإنسانية، وقادرة على تخطي أي أزمة مهما بلغ حجمها، كما أكدت على حكمة القيادة الرشيدة في تجنيب المملكة الآثار السيئة التي عصفت ببعض البلدان.