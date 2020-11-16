وزير التعليم يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

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بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية

أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني؛ وذلك بهدف استثمار الخبرات والممارسات العالمية لدعم برامج تطوير التعليم الإلكتروني انطلاقًا من دور المركز في رفع جودة التعليم الإلكتروني بالسعودية.

وضمّت اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور جينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، والدكتور أندرياس بلوم من البنك الدولي، والدكتور مارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، والدكتور بول ليفرير الخبير الدولي، والدكتور تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، والدكتور ديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، والدكتور فينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.

وتتمثل مهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الاستراتيجية والأفكار المستقبلية، وتقييمها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني، ومراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في السعودية، إلى جانب دعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالميًّا، ودعم مكانة وحضور السعودية، وإبراز إنجازاتها في التعليم الإلكتروني.