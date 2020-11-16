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شاهد.. فتيات سعوديات يحمين منافذ المملكة بثقة عالية وإتقان في العمل

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تجاوز عدد الموظفات بهيئة الجمارك الـ1100 موظفة في مجالات مختلفة

شاهد.. فتيات سعوديات يحمين منافذ المملكة بثقة عالية وإتقان في العمل

بعد أن فتحت الهيئة العامة للجمارك أبواباً جديدة لعمل المرأة في مقراتها ومنافذها، تجاوز عدد الموظفات 1100 موظفة، وذلك في مجالات جمركية مختلفة كالتحقيقات والتقنية والتفتيش.

وتفصيلاً، يشارك العنصر النسائي بالتفتيش بدقة عبر المنافذ بدقة وثقة عالية ليؤكدن أن الجمارك هي صمام أمان أول لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني ورغم تنوع المهام للمرأة السعودية في الجمارك إلا أنها كسبت الثقة لما حققته من تميز وكفاءة في أداء عملها.

وذكرت إحدى الموظفات في تقرير لقناة العربية، أنهن يقمن بإنهاء إجراءات الراكب خلال مدة لا تتجاوز الـ20 ثانية ما لم يكن في حيازته أشياء مخالفة لأنظمة الدولة.

وأكدت أخرى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها في العديد من التخصصات والأعمال في أغلب الجهات الحكومية التي كانت حكراً على الرجال.

بدورها، أوضحت إحدى الموظفات بالجمارك أن دورها في قسم التحقيقات هو الإشراف ومتابعة القضايا التي يتم ضبطها سواء في الصالات من المسافرين القادمين من الخارج أو عن طريق بضائع الشحن الجوي.

شاهد.. فتيات سعوديات يحمين منافذ المملكة بثقة عالية وإتقان في العمل

شاهد.. فتيات سعوديات يحمين منافذ المملكة بثقة عالية وإتقان في العمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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