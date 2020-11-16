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الخدمة المدنية يعلن الاثنين عن موعد الامتحان التنافسي لمرشحي 3 مستشفيات ميدانية اقامتها البداد كابيتال

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الخدمة المدنية يعلن الاثنين عن موعد الامتحان التنافسي لمرشحي 3 مستشفيات ميدانية اقامتها البداد كابيتال الخدمة المدنية يعلن الاثنين عن موعد الامتحان التنافسي لمرشحي 3 مستشفيات ميدانية اقامتها البداد كابيتال

جى بي سي نيوز :- : كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الاحد إن العمل جارٍ لتوفير الكوادر الصحية المطلوبة للمستشفيات الميدانية التي تنشئها الوزارة قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر المدينة نيوز أن موعد الامتحان التنافسي للمرشحين من اطباء وممرضين ومساعدين سيعلن عنه الاثنين ، ومن المقرر تعيين 2102 موظفا في ثلاث مستشفيات تقيمها شركة البداد كابيتال لصالح وزارة الصحة من المتوقع ان ينتهي تجهيزها قبل نهاية الشهر الحالي .

يذكر أن البداد كابيتال تقيم 6 مستشفيات هذا الاوان في مختلف المحافظات لمواجهة فايروس كورونا المنتشر في المملكة بأعداد مقلقة ، ويدريها الشقيقان الدكتور فطين البداد رئيس مجلس الادارة والسيد زايد البداد الرئيس التنفيذي .

جي بي سي نيوز

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