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"البسامي" يطّلع على مركز العمليات بإدارة الأمن الصناعي بينبع

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اللقاء تضمّن مناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين

اطّلع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي ووفد مرافق له اليوم، على مركز العمليات بإدارة الأمن الصناعي والسلامة بمدينة ينبع الصناعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي بمكتبه بمبنى الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية اليوم، مدير الإدارة العامة للمرور والوفد المرافق له.

واستمع "البسامي" لشرح وافٍ من القائمين على استقبال البلاغات والمخالفات المرورية ومعالجتها وتحليلها وتوجيه الجهات المختصة لمباشرتها بالهيئة الملكية بينبع ومتابعتها حتى إنهائها، مقدما شكره للعاملين في المركز لجهودهم ومتمنياً لهم التوفيق.

وتضمّن اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بينبع والإدارة العامة للمرور لتعزيز مستوى السلامة المرورية.

كما تضمّن اللقاء عرضين مرئيين من إعداد قطاع الشؤون الفنية وقطاع الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع، عن البنية التحتية التي أنشأتها الهيئة الملكية من شبكات طرق ذات مواصفات عالية وإشارات ضوئية ذكية تعمل آلياً بالحاسب الآلي وفق أحدث التقنيات عبر كاميرات المراقبة المربوطة بالمركز للحد من المخالفات المرورية مما جعل مدينة ينبع الصناعية أكثر انضباطاً في الجانب المروري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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