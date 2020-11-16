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الفعالية 94,5% .. إعلان "موديرنا" عن لقاحها يقفز بأسعار النفط ومكاسب قوية للمؤشرات الأوروبية

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الفعالية 94,5% .. إعلان "موديرنا" عن لقاحها يقفز بأسعار النفط ومكاسب قوية للمؤشرات الأوروبية الفعالية 94,5% .. إعلان "موديرنا" عن لقاحها يقفز بأسعار النفط ومكاسب قوية للمؤشرات الأوروبية
الشركة: حقق فعاليته الأساسية وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات

الفعالية 94,5% .. إعلان

أعلنت شركة "موديرنا" أن لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" فعّال بنسبة 94,5%.

وذكر البيان الصادر عن الشركة أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات".

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 في المئة على الأقل.

وكانت "موديرنا" قد أعلنت الأربعاء استقطاب أكثر من 30 ألف شخص، للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وسبق للشركة الأمريكية أن نشرت البروتوكول الكامل لتجاربها في مختلف المراحل، ردًا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

وعقب إعلان الشركة حققت المؤشرات الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية مكاسب قوية فيما فقدت الذهب 20 دولارًا للأونصة بعد الإعلان عن تطورات لقاح موديرنا.

وقفز مؤشر داوجونز الأميركي فوق مستويات 30 ألف نقطة كما قفزت أسعار النفط 3% عقب إعلان "موديرنا".

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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