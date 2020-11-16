تبادل لإطلاق النار بين الجيش المغربي "والبوليساريو" على طول الجدار الفاصل بينهما

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تدمير آلية لحمل الأسلحة "للجبهة"

أطلق الجيش المغربي النار ردًا على استفزازات مقاتلي جبهة البوليساريو، على طول الجدار الذي يفصلهما في الصحراء الغربية المتنازع عليها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم (الاثنين) استنادًا إلى منتدى غير رسمي للقوات المسلحة الملكية.

ونقلت الوكالة عن صفحة هذا المنتدى في "فيسبوك"، أن "ميليشيات البوليساريو قامت باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية في صفوف القوات المسلحة الملكية".

وذكر المنتدى أنه "تنفيذًا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستؤنفت السبت الماضي حركة المرور، عبر معبر الكركرات الحيوي لنقل البضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

ويسيطر المغرب على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء الغربية ويقترح منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودًا لإيجاد حل سياسي ينهي النزاع حول الصحراء الغربية، لكن المفاوضات التي تشارك فيها أيضًا الجزائر وموريتانيا توقفت منذ 2019 بعد استئنافها في 2018.