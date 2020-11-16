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بعد مخالطته لمصاب بكورونا.. جونسون: جسدي مليء بالأجسام المضادة

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بعد مخالطته لمصاب بكورونا.. جونسون: جسدي مليء بالأجسام المضادة بعد مخالطته لمصاب بكورونا.. جونسون: جسدي مليء بالأجسام المضادة
سيقود البريطانية عبر تطبيق زوم بينما يخضع للعزل لمدة أسبوعين

بعد مخالطته لمصاب بكورونا.. جونسون: جسدي مليء بالأجسام المضادة

بعد أن خالط مصابًا بمرض كوفيد 19، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه بصحة جيدة، وسيقود الحكومة عبر تطبيق زوم؛ بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

وتأتي أحدث مشاكل جونسون مع "كوفيد-19" بعد أسبوع صاخب أطيح فيه بأكبر مستشاريه، دومينيك كامينجز، بعد خلافه مع فصيل منافس بقيادة خطيبته والمتحدثة الجديدة باسمه.

ومن شقة تطل على داونينغ ستريت، سيتعين على جونسون أن يحارب أسوأ تفشٍّ لكوفيد-19 في أوروبا، وأن يتحلى بالدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارة ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أيام؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقال جونسون في تغريدة وهو يبتسم: "أشعر أنني على خير ما يرام... جسدي مليء بالأجسام المضادة".

وأضاف جونسون (56 عامًا): "هناك الكثير يمكن قوله عبر زوم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى".

وأعلن جونسون، أمس الأحد، أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين بعدما ثبتت إصابة النائب لي أندرسون، الذي حضر اجتماعًا لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة "سكاي نيوز": "إنه بخير.. سيتولى الأمور عن طريق تطبيق زوم خلال هذا الأسبوع".

وعندما أصيب جونسون بمرض "كوفيد-19" في مارس، كان "في حالة إنكار"؛ لكن انتهى به الأمر بالاستعانة بقناع أكسجين في وحدة للعناية المركزة وتَغَيّب عن العمل لمدة شهر تقريبًا.

وقال، في وقت لاحق، إنه صارَعَ الموت بينما كانت الدولة تستعد لما لا يمكن تصوره... الموت المحتمل لرئيس وزراء في منصبه.رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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