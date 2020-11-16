تعيين محمد عبد المحسن وكيلا لوزارة التربية والتعليم في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا يتضمن تكليف محمد عبد المحسن أحمد مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، للعمل مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما تضمن القرار تكليف " محمد إبراهيم الدسوقي عبد المجيد" كبير معلمين بالمديرية، ليصبح وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

ومحمد عبد المحسن حصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1984، وتدرج في الوظائف التعليمية حتى وصل إلى وظيفة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بالقرار رقم 219 لسنة 2018، حتى صدر قرار تكليفه لشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

واعتمد اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات رسمية جديدة لمديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات.