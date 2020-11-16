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في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا"
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السبت 21 نوفمبر 2020 05:29 صباحاً
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:58 صباحاً
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:53 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:53 صباحاً
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير
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السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة
-
السبت 21 نوفمبر 2020 01:12 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو.. طائرات "روسلان" العملاقة تنقل قوات حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 16 نوفمبر 2020 01:06 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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