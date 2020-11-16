أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أغلى طائر في العالم.. حمامة بـ1.6 مليون يورو والمشتري صيني

Print
أغلى طائر في العالم.. حمامة بـ1.6 مليون يورو والمشتري صيني أغلى طائر في العالم.. حمامة بـ1.6 مليون يورو والمشتري صيني
في مزاد علني عبر الإنترنت.. "زاجلة" مصدرها مزرعة بلجيكية

أغلى طائر في العالم.. حمامة بـ1.6 مليون يورو والمشتري صيني

بيعت حمامة زاجلة مصدرها مزرعة بلجيكية، لمشترٍ صيني، بسعر قياسي بلغ 1.6 مليون يورو، في مزاد علني عبر الإنترنت، نظّمته منصة "بيجون بارادي" المتخصصة (بيبا).

وأصبحت "نيو كيم"، وهي أنثى مصدرها مزرعة شهيرة في منطقة أنتويرب شمالي البلاد، أغلى طائر من نوعه في العالم، وتَقدمت على طائر آخر من منطقة فلاندر، هو الذكر أرماندو الذي بيع بسعر 1.25 مليون يورو في العام 2019 للشاري نفسه؛ وفقًا لمسؤولين في "بيبا".

وأكد مؤسس "بيبا" مديرها العام نيكولاس غيسلبريشت لوكالة "فرانس برس"، أن السعر الذي بيعت به الحمامة الزاجلة يشكل "رقمًا قياسيًّا عالميًّا"؛ موضحًا أن "أي عملية بيع موثقة رسميًّا لم تحقق هذا السعر" قبل اليوم.

وأضاف: "لم أكن أظن أن في الإمكان الوصول إلى هذا المبلغ"؛ متوقعًا أن يكون الشاري -الذي لم تُكشف هويته- "راغبًا بلا شك" في أن تتزاوج الأنثى التي اشتراها مع ذكور، ولفت إلى أن هذه الأنثى تنتمي لسلالة مرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن "نيو كيم" التي يبلغ عمرها سنتين وعرضت للبيع أساسًا بسعر 200 يورو، قد درجت على المشاركة في مسابقات الحمام، وقد تضمنت نبذة عنها نَشَرتها "بيبا" لائحة بالجوائز التي فازت بها.

واكتسب حمام النخبة الأوروبي شعبية متزايدة في كل أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، خصوصًا في الصين؛ حيث يمكن أن تحقق الحمام مكاسب ضخمة.

وأدى اهتمام الشراة الأثرياء من آسيا أو الخليج، إلى ارتفاع هذه الطيور التي تتيح لها غريزتها العودة إلى النقطة التي انطلقت منها بعدما تكون قد قطعت أحيانًا مئات الكيلومترات.

وتربية الحمام تقليد متجذر في بلجيكا، وكذلك في هولندا وفي شمال فرنسا، وقد شهدت أفولًا قبل انتعاش للاهتمام بها، يعود جزئيًّا إلى هذه المضاربات.

وأشار غيسلبريشت إلى أن في بلجيكا وحدها نحو 20 ألف مربي حمام زاجل مخصص للمشاركة في مسابقات عالية المستوى.حمامة زاجلة أغلى طائر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 20/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 20/11/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 20/11/2020

8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 20/11/2020

مرتضى منصور أنا اصغر رئيس نادي في مصر بشهادة وزير الشباب والرياضة

مرتضى منصور أنا اصغر رئيس نادي في مصر بشهادة وزير الشباب والرياضة

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل

تعاملات الخميس.. أسعار النفط تنخفض وبرنت عند 44.08 دولارًا للبرميل

شبكة عيون الإخبارية