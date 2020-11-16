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الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني

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الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني

الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وبهذا القرار سيكون فريق بيرسيبوليس طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي النصر السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية