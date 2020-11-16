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أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها

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أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها
بعد حكم قضائي  بإعادتها لأملاك الدولة

أمانة جدة تستعيد أرض حديقة بحي السلامة بعد وضع اليد عليها

قالت أمانة محافظة جدة أنها أستعادت أرضاً حكومية مخصصة لإنشاء حديقة بحي السلامة على مساحة تقدر بنحو 1400م2 ، وذلك بعد دعوى قضائية أقامتها الأمانة على مواطن وضع يده على الأرض وأقام عليها منزلا مدعيا ملكيته لها بموجب حجة استحكام.

وجاء القرار باستعادة موقع الحديقة بعد صدور أحكام قضائية قضت بإبطال صك حجة الاستحكام الذي بحوزة المواطن لعدم ثبوت صحته، وانتهت الدعوى بصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الإستئناف يلزم المدعى عليه برفع يده عن الأرض وإعادتها للملكية العامة للدولة، وجرى مخاطبة شركتي الكهرباء والمياه الوطنية تمهيدا لإيقاف الخدمات عن الموقع.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في منع التعديات على الأملاك العامة للدولة وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تمنع الانتفاع بالمرافق العامة في غير ما خصصت له.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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