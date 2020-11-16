رئيس الشورى يفتتح السنة الأولى من الدورة الـ 8 والمجلس يعيد تشكيل لجانه

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آل الشيخ رفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين

بدأت جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة الثامنة، عبر الاتصال المرئي، والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

ورفع رئيس مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، على افتتاحه، بحضور سمو ولي العهد، عبر الاتصال المرئي، الأربعاء الماضي، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي في المجلس.

ويعيد المجلس تشكيل لجانه المتخصصة في جلسته العادية اليوم الإثنين، وعددها 14 لجنة، حيث يشترك كل عضو في المجلس في لجنة متخصصة واحدة بحسب اختصاصه وخبرته.

وتكون مدة اللجان المتخصصة سنة واحدة ولا يجوز إعادة ترشيح رئيس اللجنة ونائبه إلا لمرة واحدة فقط، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من خلال الاقتراع السري، وتدرس اللجان المتخصصة ما يحال إليها من موضوعات وترفع تقريرها الذي يتضمن توصياتها للمناقشة.

واللجان المتخصصة، هي: "الشؤون الإسلامية والقضائية، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الاقتصاد والطاقة، الشؤون الأمنية، الشؤون الخارجية، الإدارة والموارد البشرية، التعليم والبحث العلمي، الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، المالية، الصحية، النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الحج والإسكان والخدمات، والمياه والزراعة والبيئة".مجلس الشورى