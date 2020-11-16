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اتفاقية لتوظيف الطاقات البشرية النسائية للعمل في مراكز الاتصال السحابية

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اتفاقية لتوظيف الطاقات البشرية النسائية للعمل في مراكز الاتصال السحابية اتفاقية لتوظيف الطاقات البشرية النسائية للعمل في مراكز الاتصال السحابية
وقّعتها شركة "تمكين" للتقنيات مع "إخاء" لتوفير الرعاية للمستفيدين من الأيتام

اتفاقية لتوظيف الطاقات البشرية النسائية للعمل في مراكز الاتصال السحابية

وقّعت شركة تمكين للتقنيات الشركة الحكومية المملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل لخدمات الأعمال، اتفاقية تعاون وتفاهم مشترك مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"؛ للتعاون في توظيف الطاقات البشرية من المستفيدات من المؤسسة من الأيتام، وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لهن في مجال مراكز الاتصال السحابية.

ووقّع الاتفاقية في مقر الشركة بالرياض اليوم الرئيسُ التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات الدكتور محمد بن فيصل الشيبي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) صالح بن خليف الدهمشي.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سعي شركة تمكين للتقنيات لتطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع القطاع غير الربحي، والاستفادة من حلول الشركة التقنية في مراكز الاتصال التي تدعم العمل عن بُعد؛ بما يساهم في خلق فرص عمل ملائمة في المدن الصغيرة والنائية بما يخدم مستفيدات المؤسسة في جميع أنحاء المملكة عبر توفير فرص العمل لهن، والمساهمة في انخراطهن في سوق العمل بما يتناسب مع إمكانياتهن وقدراتهن.

وتسعى "تمكين للتقنيات" و"إخاء" من خلال هذه الخطوة، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير الرعاية والاهتمام بالمتطلبات الأساسية التي تحقق للمستفيدين من الأيتام الاستقرار والعيش الكريم.

وتهدف "إخاء" إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام والاستقلال في الجانب الاجتماعي والمالي بما يسهم في تحقيق الاستقرار الشامل لهن وتحسين جودة حياتهن.شركة تمكين للتقنيات صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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