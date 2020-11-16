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دعوة لأصحاب الخبرة لـ"رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية بمكة"

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دعوة لأصحاب الخبرة لـ"رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية بمكة" دعوة لأصحاب الخبرة لـ"رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية بمكة"
منافسة مشروع أعلنت عنها "الأمانة" وحددت 14 يومًا للتقدم عبر النماذج الإلكترونية

دعوة لأصحاب الخبرة لـ

أعلنت لجنة تأهيل المتنافسين بأمانة العاصمة المقدسة، عن رغبتها في طرح منافسة "رفع كفاءة حصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها"؛ حيث يهدف المشروع إلى جمع المعلومات والبيانات المكانية لدى الإدارات التنفيذية للأراضي والبلديات الفرعية، وبناء مرجع مساحي موحد وخرائط طبوغرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار.

ودعت اللجنة، المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة المؤهلة والمقاولين الذين تتوفر لديهم الخبرة والإمكانية لتنفيذ هذا المشروع، إلى تقديم الطلب عبر النماذج الواردة بصفحة مبادرات الأمانة الإلكترونية، ورفع مستنداتهم إلى لجنة التأهيل مشتملة على خبراتهم والكوادر الفنية والإمكانيات المتاحة لديهم، عبر البريد الإلكتروني qcq@holymakkah.gov.sa حتى تتمكن أمانة العاصمة المقدسة، من تأهيل المقاولين حسب الإجراءات المتبعة؛ وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية