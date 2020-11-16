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الأمطار تواعد الباحة اليوم و"المدني" تتفاعل داعية للحذر

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الأمطار تواعد الباحة اليوم و"المدني" تتفاعل داعية للحذر الأمطار تواعد الباحة اليوم و"المدني" تتفاعل داعية للحذر
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الأمطار تواعد الباحة اليوم و

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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