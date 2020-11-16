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أمطار الـ 36 ساعة القادمة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

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أمطار الـ 36 ساعة القادمة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات أمطار الـ 36 ساعة القادمة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
قال رياح متوسطة على أجزاء من شقراء والمجمعة وثادق وحريملاء

أمطار الـ 36 ساعة القادمة.. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة على عدد من المناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال الـ "36" ساعة القادمة -بإذن الله- من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد.. من اليوم الإثنين 1 / 4 هـ، إلى صباح الثلاثاء على أجزاءٍ من الباحة وعسير وجازان والشرقية، خاصة شمالها والكويت والإمارات وعمان، ورياح متوسطة على أجزاءٍ من محافظات شقراء والمجمعة وثادق وحريملاء والشرقية وبين جدة ورابغ.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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