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كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 14 ألف إصابة و140 وفاة في يوم واحد

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كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 14 ألف إصابة و140 وفاة في يوم واحد كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 14 ألف إصابة و140 وفاة في يوم واحد
400 حالة جديدة في إثيوبيا و223 بكوريا الجنوبية و4 بموريتانيا

كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 14 ألف إصابة و140 وفاة في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة.

وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

كوريا الجنوبية

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حاجز الـ200 لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أن كوريا الجنوبية سجلت 233 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28.769.

إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 102 ألفًا و720 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و569 حالة وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7 آلاف و952 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 165 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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