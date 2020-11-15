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"كلاين": يجب على الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

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"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع "كلاين": يجب على الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع
أشار إلى أن تراجع "" عن اعترافه بالنتائج لا يؤثر عليها

ذكر رون كلاين كبير موظفي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأحد)، أن الفيدرالية بحاجة إلى الموافقة على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع، حتى يتمكن فريق "بايدن" من تلقي إحاطات بشأن الأمن القومي والتصدي لـ"كوفيد –19".

وقال "كلاين" في برنامج "لقاء مع الصحافة" على "إن بي سي" نيوز: "ما نريد حقًا رؤيته هذا الأسبوع، هو مسألة إدارة الخدمات العامة"، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار كبير الموظفين إلى أن تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي اعترفت فيها بفوز "بايدن"، قبل أن يتراجع لاحقًا لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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