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سوريا تتعهد بـ "حياة كريمة" للاجئين العائدين

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سوريا تتعهد بـ "حياة كريمة" للاجئين العائدين سوريا تتعهد بـ "حياة كريمة" للاجئين العائدين

جى بي سي نيوز :- تعهدت سوريا، الخميس، بمواصلة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: "دمشق ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة له".

كما أشار البيان إلى ضرورة "المساعدة على تيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين وعلى المجتمع الدولي المساهمة في هذه العملية".

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس الأربعاء، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن السورية تعمل على تأمين عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم، لكن العقوبات الغربية تعرقل عمل مؤسسات الدولة، مما يعقد هذه الخطط.

وتقاطع عدد من الدول العربية والغربية هذا الحدث، الذي نظمته ، فيما يقول منتقدون إن الوقت لم يحن بعد لعودة اللاجئين، وشددوا على أن الأولوية الأولى يجب أن تكون توفير مناخ آمن لعودة المواطنين للبلد الذي موقته الحرب.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العقوبات بأنها "خنق مالي" يستخدم لمنع وصول المساعدات الخارجية ووضع عقبات لمنع عودة النازحين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وتمكنت قوات الأسد من استعادة السيطرة على بقاع واسعة من سوريا، لكن مناطق أخرى لا تزال خارج سيطرة الحكومة، لا سيما في الشمال بالقرب من الحدود مع تركيا.

وتسببت الحرب السورية المستمرة منذ تسع سنوات في مقتل نحو نصف مليون شخص وإصابة أكثر من مليون وإجبار حوالي 5.6 ملايين على الفرار إلى الخارج كلاجئين معظمهم إلى الدول المجاورة.

ونزح داخليا 6 ملايين آخرين من سكان سوريا البالغ عددهم قبل الحرب 23 مليون نسمة بسبب القتال.

المصدر :  سكاي نيوز

جي بي سي نيوز

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