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"منظومة برامج" للاحتفاء بذكرى البيعة السادسة بـ"تعليم عسير"

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"منظومة برامج" للاحتفاء بذكرى البيعة السادسة بـ"تعليم عسير" "منظومة برامج" للاحتفاء بذكرى البيعة السادسة بـ"تعليم عسير"
على مستوى الإدارة والمكاتب ومدارس المنطقة

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، منظومة من البرامج والأنشطة للاحتفال بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– مقاليد الحكم، على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم ومدارس المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن البرامج تُعنى بالتعريف بدور خادم الحرمين الشريفين –أيده الله– في شتى المجالات التنموية التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات، وتعزيز دورها على المستوى العربي والعالمي، فضلاً عن إبراز إسهاماته الفاعلة في محاربة الفساد، والعناية بالحرمين الشريفين والجوانب الإنسانية، مع التركيز على النقلات النوعية التي شهدها قطاع التعليم، وتعريف النشء بها، والجهود المبذولة خلال جائحة كورونا، من خلال تفعيل الاحتفال عبر منصة مدرستي، مضيفًا أنه تم تشكيل عدد من فرق العمل تحت مظلة إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات، لوضع آلية مشاركة الإدارة في احتفال المنطقة بشكل عام، واحتفال الإدارة بشكل خاص.

وكان "الجوني" رأس اجتماعات عدة لإقرار البرامج والفعاليات، فيما عملت الفرق التنفيذية على إنهاء مهام اللجان وتوصيف مهامها، إضافة إلى إقرار خطة إعلامية تعنى بالرصد والنشر من خلال جميع المنصات والحسابات، فضلاً عن تنظيم عدد من المسابقات في ذلك الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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