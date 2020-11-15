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الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد بألمانيا

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الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد بألمانيا
يتلقّى فحوصات ما بعد البروتوكول

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم في بيان لها: إن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى العلاج بالبروتوكول الخاص بفيروس كورونا المستجد، وإنه يتلقى فحوصات ما بعد البروتوكول.

وكانت الرئاسة قد أعلنت في الثامن من نوفمبر الجاري أن الرئيس تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بصدد استكمال بروتوكول العلاج وحالته الصحية في تحسن.

يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد نُقل إلى ألمانيا يوم 28 أكتوبر الماضي بنصيحةٍ من الأطباء بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائرية.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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