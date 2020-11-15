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تحضيرًا لاستئناف الدوري.. الاتفاق يواجه القادسية "وديًّا"

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تحضيرًا لاستئناف الدوري.. الاتفاق يواجه القادسية

تقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره القادسية وديًّا، الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتذار الفتح عن المباراة الودية التي كان مقررًا أن تلعب الاثنين بحسب بيان نادي القادسية.

ويسعى الفريقان إلى الاستفادة من فترة التوقف الحالية استعدادًا لاستئناف الدوري.

ويواصل القادسية تدريباته في المعسكر الإعدادي بالجبيل؛ حيث يتدرّب على فترتين صباحية ومسائية من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية قبل مواجهة الباطن في الـ23 من الشهر الجاري لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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