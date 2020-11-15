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شركات كبرى تدعم نتائج قطاع التأمين السعودي بالربع الثالث.. وقفزة بأرباح 9 أشهر

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شركات كبرى تدعم نتائج قطاع التأمين السعودي بالربع الثالث.. وقفزة بأرباح 9 أشهر شركات كبرى تدعم نتائج قطاع التأمين السعودي بالربع الثالث.. وقفزة بأرباح 9 أشهر

الرياض ـ مباشر: سجلت شركات قطاع التأمين المدرجة بسوق الأسهم "تداول"، نتائج إيجابية بالربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، بدعم مباشر من الشركات الكبرى.

وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، ارتفاع صافي الأرباح (قبل الزكاة) نحو 3.2%، إلى 217.7 مليون ريال، مقابل 404.6 مليون ريال، للربع الثالث من 2019.

ويضم قطاع التأمين 32 شركة مدرجة، أعلنت جميعها عن نتائجها المالية، خلال المهلة النظامية، التي انتهت بتاريخ 11 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، باستثناء "وفا للتأمين".

وسجلت 21 شركة ضمن قطاع التأمين، صافي أرباح بالربع الثالث من 2020، وتكبدت 10 شركات خسائر صافية خلال تلك الفترة.

"بوبا" تقتنص 41%

وتصدرت "بوبا العربية" الشركات الرابحة بلا منازع، خلال الربع الثالث من 2020، بأرباح صافية بلغت نحو 170 مليون ريال، تمثل 40.7% من إجمالي أرباح القطاع.

وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 113.8 مليون ريال، للربع الثالث من 2020، وحلت "تكافل الراجحي" بالمركز الثالث بـ65 مليون ريال.

"أمانة للتأمين" تتزعم الخسائر

وفي المقابل، تصدرت "أمانة للتأمين" قائمة الشركات الخاسرة، بصافي خسارة بلغ 30.7 مليون ريال، للربع الثالث من العام الحالي، مقابل نحو مليوني ريال صافي ربح للربع الثالث من العام الماضي.

وكانت ثاني أعلى الخسائر لشركة "الصقر للتأمين"، التي أعلنت عن ارتفاع خسائرها الصافية نحو 14% إلى 29.5 مليون ريال، وجاءت "المتحدة للتأمين" بالمركز الثالث من حيث أعلى الخسائر بنحو 13.2 مليون ريال.

تسعة أشهر

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2020، كشفت إحصائية "مباشر"، ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات التأمين نحو 84%، إلى 1.68 مليار ريال مقابل 916.7 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

واحتفظت "بوبا العربية"، بموقع الصدارة من حيث أعلى الأرباح خلال تسعة، بعد أن صعدت بأرباحها الصافية قبل الزكاة 29.5% إلى 738.78مليون ريال.

وحلت "التعاونية" بالمركز الثاني كذلك، بصافي ربح بلغ 408.96 مليون ريال، مقابل 225.54 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع 81.3%.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت "الصقر للتأمين" الشركات الخاسرة، بعد أن قفزت بصافي الخسارة إلى 75.7 مليون ريال، تلاها "أمانة للتأمين" بنحو 23.5 مليون ريال.

تغطية "مباشر" لنتائج الشركات حسب القطاع:

أرباح الشركات السعودية تتراجع لـ168 مليار ريال في 9 أشهر.. وأرامكو بالصدارة

الأرباح المجمعة للشركات السعودية تهبط 37% بالربع الثالث.. و"أرامكو" تقتنص 67%

أرباح قطاع إنتاج الأغذية ترتفع 13.8% بالربع الثالث بدعم المراعي ومجموعة صافولا

"سابك" تقود شركات البتروكيماويات السعودية لأرباح 1.78 مليار ريال بالربع الثالث

أرباح البنوك السعودية تتراجع 5% بالربع الثالث.. و25 مليار ريال حصيلة 9 أشهر

شركات الاتصالات السعودية تربح 3 مليارات ريال بالربع الثالث من 2020

"أرامكو" تقتنص 73% من أرباح أكبر 10 شركات سعودية بالربع الثالث 2020

نتائج إيجابية لقطاع الرعاية الصحية السعودي بالربع الثالث.. و"الحبيب" تقتنص 48%

محصلة سلبية لقطاع النقل السعودي خلال الربع الثالث بسبب كورونا

أرباح شركات الأسمنت السعودية ترتفع 39% بالربع الثالث لـ840 مليون ريال

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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