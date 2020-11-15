أخبار عاجلة

فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في باريس لضمان الالتزام بإجراءات كورونا

Print
الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في باريس لضمان الالتزام بإجراءات كورونا الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في باريس لضمان الالتزام بإجراءات كورونا
الخروج من المنزل لضرورة.. ويجب ارتداء الكمامة

الشرطة الفرنسية تكثف انتشارها في باريس لضمان الالتزام بإجراءات كورونا

عززت الشرطة الفرنسية من سيطرتها في باريس اليوم (الأحد)؛ لضمان التزام السكان بقواعد الإغلاق الصارمة المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19"، وسط مؤشرات على انتهاك بعض الناس لها.

وانخرط أفراد الشرطة في التحقق من أن سائقي السيارات، الذين يسافرون إلى غرب باريس لديهم الوثائق اللازمة الموقعة للتحرك، وأنهم يرتدون أقنعة.

وذكر رئيس الوزراء جان كاستكس، أن الناس لا يلتزمون بالقواعد بدقة كما حدث خلال الإغلاق الأول في الربيع، وفقاً لـ"رويترز".

وبموجب الإغلاق، الساري منذ نهاية أكتوبر، يجب على الناس البقاء في منازلهم باستثناء الرحلات لشراء الطعام أو غيرها من السلع الأساسية، أو لمدة ساعة من التمارين، ويجب عليهم أيضًا حمل مستندات موقعة لتبرير سبب وجودهم في الخارج.

اضطرت الشرطة إلى تفريق حزب غير قانوني يستضيف ما يصل إلى 400 شخص في جوينفيل لو بونت بالقرب من باريس في وقت مبكر أمس. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و12 حالة وفاة

إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

ممرض يصور نفسه قبل وفاته بلحظات بفيروس كورونا

ممرض يصور نفسه قبل وفاته بلحظات بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية