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1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

-رأس المال قبل الزيادة: اثنان و تسعون مليون (92,000,000) ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة: مائة واثنان و تسعون مليون (192,000,000) ريال سعودي.

-المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي.

-عدد الاسهم قبل الزيادة: تسعة مليون و مائتان الف سهم (9,200,000) سهم

-عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة عشر مليون ومائتان الف سهم (19,200,000) سهم

-سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق و إعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج و شراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق و سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

-تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).

2- التوصية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الادارة ل المهندس / فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد الغاز الى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية و لا يوجد شروط تفضيلية(مرفق).

3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالله بن عودة العنزي عضواً (تنفيذي)بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ إبراهيم ال الشيخ الدوسري (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/وليد محمد الشابانات (عضو مستقل)على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

5- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بـأصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق).

8- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).

9- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

10- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باجتماعات المجلس (مرفق).

11- التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بحقوق المساهمين (مرفق).

12- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق).

13- التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق).

14- التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون (53) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق).