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في تغريدة على "تويتر" قبل قليل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منافسه الديمقراطي جو بايد فاز في الانتخابات "لأن الانتخابات مزورة"، جاء ذلك في تغريدة لـ"ترامب" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل.

وقال "ترامب" في تغريدته: بايدن فاز لأن الانتخابات كانت مزورة. لا يُسمح بمراقبي أو مراقبي التصويت، التصويت مجدولة من قبل الشركة المملوكة للقطاع الخاص، ذات السمعة السيئة"!